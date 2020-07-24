Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Трагедия в Чехии. 20-летний хоккеист умер из-за рака сердца

15:39
Ондржей Бухтела. Фото Instagram
Ондржей Бухтела. Фото Instagram

Защитник чешского клуба «Бенатки-над-Йизероу» Ондржей Бухтела ушел из жизни в возрасте 20 лет, сообщает iSport.cz.

Спортсмен узнал о заболевании 14 мая этого года. Врачи диагностировали у него саркому сердца, которая оказала влияние на оба легких. Последние недели жизни он провел дома, уход за ним оказывали родные. На проблему обратили многие знаменитые чешские спортсмены, в том числе Петр Чех и Доминик Гашек. Благодаря благотворительным акциям и аукционам для Бухтелы собрали 3,7 миллиона чешских крон (более 160 тысяч долларов), однако жизнь хоккеиста спасти не удалось.

В прошлом сезоне Бухтела принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата Чехии, на его счету 25 (9+16) очков. С 2014 по 2019 год он выступал за сборные Чехии разных возрастов.

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир