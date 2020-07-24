Трагедия в Чехии. 20-летний хоккеист умер из-за рака сердца

Защитник чешского клуба «Бенатки-над-Йизероу» Ондржей Бухтела ушел из жизни в возрасте 20 лет, сообщает iSport.cz.

Спортсмен узнал о заболевании 14 мая этого года. Врачи диагностировали у него саркому сердца, которая оказала влияние на оба легких. Последние недели жизни он провел дома, уход за ним оказывали родные. На проблему обратили многие знаменитые чешские спортсмены, в том числе Петр Чех и Доминик Гашек. Благодаря благотворительным акциям и аукционам для Бухтелы собрали 3,7 миллиона чешских крон (более 160 тысяч долларов), однако жизнь хоккеиста спасти не удалось.

В прошлом сезоне Бухтела принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата Чехии, на его счету 25 (9+16) очков. С 2014 по 2019 год он выступал за сборные Чехии разных возрастов.