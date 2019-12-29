ТПС победил «Давос» и вышел в полуфинал Кубка Шпенглера

ТПС победил «Давос» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка Шпенглера. В 1/2 финала команда из Финляндии сыграет со сборной Канады.

Хоккей

Кубок Шпенглера

1/4 финала

ТПС (Турку) — «Давос» (Давос) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Френер — 1 (Нюгрен, Мейер), 8:42 — 0:1. Паюниеми — 1 (Пярссинен), 15:44 — 1:1. Янатуйнен — 1 (Виртанен), 48:42 — 2:1. Янатуйнен — 2 (Карвонен), 55:53 — 3:1.

Вратари: Похьянокса — ван Поттельберге.

Штраф: 4 — 6.

29 декабря. Давос. Vaillant Arena.