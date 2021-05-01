Тимкин рассказал о проблемах сборной России в матче с Швейцарией

Нападающий сборной России Евгений Тимкин прокомментировал поражение в матче Еврочелленджа против Швейцарии (1:3).

«Пропускаем контратаки — наверное, в этом проблема. Пропустили два выхода «2 в 1» — и нам забили. Думаю, поработаем над этим и исправим. Мы тренируемся и в зале работаем, но это нас ни в коем случае не оправдывает, мы приехали в сборную и стараемся. Много создали, где-то вратарь у них подтащил, немножко у нас не получилась игра под воротами. Завтра будем стараться так же, играть только на победу», — цитирует Тимкина официальный сайт ФХР.

В этой встрече Тимкин стал автором единственной заброшенной шайбы у сборной России. В составе победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Берчи и Инти Пестони.

Сегодня, 1 мая, Россия и Швейцария вновь сыграют друг против друга. Начало встречи — 18.45 по московскому времени.