Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Тимкин рассказал о проблемах сборной России в матче с Швейцарией

00:45
Теги:

Нападающий сборной России Евгений Тимкин прокомментировал поражение в матче Еврочелленджа против Швейцарии (1:3).

«Пропускаем контратаки — наверное, в этом проблема. Пропустили два выхода «2 в 1» — и нам забили. Думаю, поработаем над этим и исправим. Мы тренируемся и в зале работаем, но это нас ни в коем случае не оправдывает, мы приехали в сборную и стараемся. Много создали, где-то вратарь у них подтащил, немножко у нас не получилась игра под воротами. Завтра будем стараться так же, играть только на победу», — цитирует Тимкина официальный сайт ФХР.

В этой встрече Тимкин стал автором единственной заброшенной шайбы у сборной России. В составе победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Берчи и Инти Пестони.

Сегодня, 1 мая, Россия и Швейцария вновь сыграют друг против друга. Начало встречи — 18.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/77619/

Читайте также

Ковальчук покинул «Авангард»
«Зенит» «засушил» «Барселону». До места в «Финале четырех» — одна победа
Итоги сезона в КХЛ, Омск празднует победу, скандал в «Чертаново»
Азаренко выбила Александрову в первом круге турнира WTA в Мадриде

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав