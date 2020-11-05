«Театр, который придумали СМИ». Голкипер сборной Чехии не верит в коронавирус

Голкипер «Таппары» и сборной Чехии Доминик Граховина сделал неожиданное заявление о пандемии коронавируса.

26-летнего вратаря, прибывшего в расположение национальной команды на первый этап Евротура, чешские журналисты спросили, как обстоят дела с вирусом в Финляндии, где играет голкипер.

«Да мне плевать. Об этом театре, который придумали вы, СМИ, говорят буквально каждый день. К счастью, в Финляндии нормальная ситуация. Слава богу, что я не живу в Чехии и не имею дела с тем, что у вас происходит», — цитирует Граховину iSport.cz.

Напомним, что чешский голкипер с 2018 по 2019 годы выступал в КХЛ за «Барыс».