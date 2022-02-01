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Сегодня, 22:55

«Таппара» обыграла «Мюнхен» и вышла в финал хоккейной Лиги чемпионов

Евгений Петров
Корреспондент

Финская «Таппара» победила немецкий «Мюнхен» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов по хоккею.

Из-за коронавирусных ограничений команды в итоге провели один матч, а не два, как планировалось. В составе победителей дубль сделал Кристиан Куусела. Также отличился Йоона Луото.

В финале «Таппара» сыграет со шведским «Регле». Матч состоится 1 марта.

Лига чемпионов

1/2 финала

«Таппара» (Финляндия) — «Мюнхен» (Германия) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

ХК Ред Булл (Мюнхен)
ХК Таппара
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