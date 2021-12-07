Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Сын вратаря Лива вызван в юношескую сборную Швеции. Его отец погиб в авиакатастрофе под Ярославлем

09:57
Теги:

Юный шведский вратарь Херман Лив получил приглашение в юношескую сборную Швеции, сообщает Sportbladet.

Он является сыном бывшего вратаря «Сибири» и «Локомотива» Стефана Лива. Стефан погиб вместе с другими игроками ярославского клуба в авиакатастрофе, которая произошла 7 сентября 2011 года под Ярославлем.

Лив был похоронен в церкви в Линчепинге 2 октября 2011 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Пушков оценил ответ Китая на дипломатический бойкот США Олимпиады-2022
0