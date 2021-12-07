Сын вратаря Лива вызван в юношескую сборную Швеции. Его отец погиб в авиакатастрофе под Ярославлем
09:57
Юный шведский вратарь Херман Лив получил приглашение в юношескую сборную Швеции, сообщает Sportbladet.
Он является сыном бывшего вратаря «Сибири» и «Локомотива» Стефана Лива. Стефан погиб вместе с другими игроками ярославского клуба в авиакатастрофе, которая произошла 7 сентября 2011 года под Ярославлем.
Лив был похоронен в церкви в Линчепинге 2 октября 2011 года.
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