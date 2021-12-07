Сын вратаря Лива вызван в юношескую сборную Швеции. Его отец погиб в авиакатастрофе под Ярославлем

Юный шведский вратарь Херман Лив получил приглашение в юношескую сборную Швеции, сообщает Sportbladet.

Он является сыном бывшего вратаря «Сибири» и «Локомотива» Стефана Лива. Стефан погиб вместе с другими игроками ярославского клуба в авиакатастрофе, которая произошла 7 сентября 2011 года под Ярославлем.

Лив был похоронен в церкви в Линчепинге 2 октября 2011 года.