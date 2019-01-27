Светлаков - о возвращении в сборную России: "Будем стараться выигрывать шведский этап"

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков отметил, что ему не придется долго вспоминать связи с Андреем Кузьменко в сборной России. Форвард впервые за два сезона был приглашен в национальную команду.

- Очень приятно получить вызов в сборную России, это шанс для меня, - приводит "РИА Новости" слова Светлакова. - Будем стараться выигрывать этот шведский этап. Не считаю, сколько не был в сборной, но давно не ездил, конечно. С Андреем Кузьменко мы списались вчера, он сказал, что увидимся в сборной уже и поговорим. Думаю, долго вспоминать наигранные связи не придется – не так же много времени еще прошло, а мы с ним долго играли вместе.