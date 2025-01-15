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Сегодня, 17:30

Сушинский высказался об игре 52-летнего Ягра на высшем уровне

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский в интервью «СЭ» прокомментировал игру Яромира Ягра.

— Яромир Ягр до сих пор играет в хоккей на высшем уровне. Чем это можно объяснить?

— Это шикарно, конечно. Честно говоря, не знаю, чем объяснить. Думаю, его желанием играть в хоккей до конца, пока он может это делать.

— Вы бы могли представить себя на профессиональном уровне в этом возрасте?

— На профессиональном уровне уже нет. Тяжело: нет такой скорости и физических возможностей. Физиологию не обманешь, время идет.

52-летний Ягр играет за клуб «Кладно».

Максим Сушинский
Яромир Ягр
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