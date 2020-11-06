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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швецией

21:12
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Cборная России провела тренировку на льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки, сообщается на официальном сайте ФХР.

На тренировку команда вышла в следующих сочетаниях:

Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;

Белые: Грошев — Хуснутдинов — Подколзин, Чайка — Седов;

Синие: Грицюк — Сафонов — Чинахов, Мухамадуллин — Чистяков;

Красные: Афанасьев — Башкиров — Амиров, Кирсанов — Шеховцов;

Зеленые: Спиридонов — Бардаков — Алалыкин, Костенко — Бычков;

Оранжевые: Березкин — Злодеев — Мингачев, Кузьмин.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/

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