Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швецией
21:12
Cборная России провела тренировку на льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки, сообщается на официальном сайте ФХР.
На тренировку команда вышла в следующих сочетаниях:
Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;
Белые: Грошев — Хуснутдинов — Подколзин, Чайка — Седов;
Синие: Грицюк — Сафонов — Чинахов, Мухамадуллин — Чистяков;
Красные: Афанасьев — Башкиров — Амиров, Кирсанов — Шеховцов;
Зеленые: Спиридонов — Бардаков — Алалыкин, Костенко — Бычков;
Оранжевые: Березкин — Злодеев — Мингачев, Кузьмин.
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