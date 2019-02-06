Стали известны сочетания сборной России перед матчем против Финляндии

Стали известны сочетания звеньев сборной России на открытой тренировке перед первым матчем в рамках Шведских хоккейных игр.

Стали известны сочетания звеньев сборной России на открытой тренировке перед первым матчем в рамках Шведских хоккейных игр. Турнир пройдет с 7 по 10 февраля. Завтра сборная России в Ярославле сыграет с командой Финляндии​.

Вратари: Коновалов, Бобков, Самонов.

"Белые": Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий – Шипачёв – Никонцев;

"Синие": Рафиков – Елесин, Шумаков – Зернов – Михеев;

"Красные": Береглазов – Зуб, Кузьменко – Светлаков – Окулов;

"Зеленые": Миронов – Кулик, Кручинин – Кадейкин – Бурдасов;

"Оранжевые": Мищенко, Денисенко – Алексеев – Слепец.