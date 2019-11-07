Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла
18:55
Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Слепышев — Карнаухов — Окулов, Блажиевский — Ожиганов;
Макеев — Кадейкин — Сошников, Черепанов — Сергеев;
Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов, Зуб — Рафиков;
Шумаков — Семенов — Жафяров, Мищенко — Шарипзянов;
Вратарями заявлены Иван Бочаров и Игорь Бобков.
??Изучаем состав на первый матч Кубка Карьяла! Стартовое вбрасывание — в 19.30 по мск. #снамироссия pic.twitter.com/SN9gh7TK65— Хоккей России (@russiahockey) November 7, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...