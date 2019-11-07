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Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла

18:55
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Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Слепышев — Карнаухов — Окулов, Блажиевский — Ожиганов;

Макеев — Кадейкин — Сошников, Черепанов — Сергеев;

Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов, Зуб — Рафиков;

Шумаков — Семенов — Жафяров, Мищенко — Шарипзянов;

Вратарями заявлены Иван Бочаров и Игорь Бобков.

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