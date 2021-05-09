Стал известен расширенный состав сборной России на последний этап Евротура

Штаб сборной России объявил расширенный состав для участия в четвертом этапе Евротура — Чешских играх (12-15 мая), сообщает сайт ФХР.

Вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов.

Защитники: Егор Яковлев, Динар Хафизуллин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Алексей Марченко, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Даниил Пыленков, Кирилл Кирсанов.

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов, Илья Сафонов, Иван Морозов, Денис Зернов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Павел Красковский, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко.

Штаб сборной продолжает оставаться на связи с игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге. Имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, будут объявлены после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате.

Часть игроков прибудут в расположение сборной в Праге и примут участие в заключительной игре турнира против Чехии 15 мая. Другая часть присоединится к команде в Риге, после чего будет объявлен окончательный состав на чемпионат мира.

Сборная России досрочно выиграла общий зачет Евротура сезона-2020/21 в феврале по итогам еще шведского этапа турнира.