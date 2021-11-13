Стал известен состав России на матч против Швеции на Кубке Карьяла

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Карьяла против команды Швеции. За сборную дебютирует форвард Василий Пономарев.

Состав сборной России:

вратари — Ярослав Аскаров (Дмитрий Шугаев);

первое звено — Александр Никишин — Никита Смирнов, Никита Тертышный — Дмитрий Воронков — Дмитрий Рашевский;

второе звено — Шакир Мухамадуллин — Александр Елесин, Даниил Вовченко — Артем Галимов — Матвей Мичков;

третье звено — Арсений Коромыслов — Сергей Телегин, Никита Чибриков — Василий Пономарев — Марат Хуснутдинов;

четвертое звено — Егор Савиков — Владимир Грудинин, Иван Чехович — Никита Гуслистов — Федор Свечков.

Кубок Карьяла, который является первым этапом Евротура, проходит в Хельсинки с 11 по 14 ноября.

Матч Швеция — Россия пройдет сегодня, 13 ноября,и начнется в 15.00 мск.