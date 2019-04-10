Стал известен состав олимпийской сборной России по хоккею на матчи с Францией

Олимпийская сборная России назвал состав на матчи с командой Франции в рамках Еврочелленджа. Игры пройдут в Руане и Сержи 12 и 13 апреля. Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит так:

Вратари: Артем Загидуллин ("Металлург" Мг), Илья Коновалов ("Локомотив"), Иван Бочаров ("Динамо" М).



Защитники: Александр Елесин, Максим Осипов, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все - "Локомотив"), Николай Демидов ("Сибирь"), Егор Рыков ("ХК Сочи"), Альберт Яруллин ("Ак Барс"), Евгений Кулик ("Спартак"), Иван Мищенко ("Адмирал").



Нападающие: Данил Юртайкин, Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все - "Локомотив"), Антон Злобин, Александр Хохлачев (оба - "Спартак"), Артем Михеев ("Ак Барс"), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Игорь Руденков ("Амур"), Артем Швец-Роговой, Алексей Макеев (оба - "Витязь"), Никита Михайлов ("Сибирь"), Богдан Якимов ("Северсталь").



Тренерский штаб отправится во Францию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.

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