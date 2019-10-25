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Стал известен состав олимпийской сборной России на Кубок Германии

19:38
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Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на Кубок Германии, сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Алексей Мельничук (СКА), Даниил Тарасов («Эссят», Финляндия).

Защитники: Артем Волков, Егор Зайцев (оба — «Динамо»), Вадим Кудако, Владислав Провольнев (оба — «Северсталь»), Егор Воронков («Витязь»), Андрей Ермаков («Сибирь»), Илья Карпухин («Трактор»), Александр Щемеров («Пеликанс», Финляндия), Дмитрий Юдин («Ак Барс»).

Нападающие: Данил Веряев, Даниил Ильин, Кирилл Ураков (все — «Торпедо»), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Даниил Вовченко, Владислав Кодола (оба — «Северсталь»), Владимир Брюквин («Динамо»), Кирилл Воронин («Адмирал»), Артем Галимов («Ак Барс»), Святослав Гребенщиков («Витязь»), Иван Игумнов («Динамо»), Сергей Толчинский (ЦСКА), Максим Цыплаков («Спартак»).

Кубок Германии пройдет в городе Крефельд с 7 по 10 ноября.

Расписание матчей:
7 ноября. Германия — Россия (21.45 мск)
9 ноября. Россия — Словакия (18.30 мск)
10 ноября. Швейцария — Россия (13.00 мск)

Дополнительная информация

https://fhr.ru/news/item/62538/

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