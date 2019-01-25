Состав олимпийской сборной на Кубок Кауфланд

Тренерский штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир в Словакии, сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Иван Бочаров ("Динамо" Москва), Василий Демченко ("Трактор"), Амир Мифтахов ("Ак Барс");

защитники: Александр Брынцев, Дамир Шарипзянов (оба – "Нефтехимик"), Егор Рыков, Зият Пайгин (оба – "Сочи"), Ярослав Дыбленко ("Спартак"), Илья Морозов ("Сибирь"), Александр Романов (ЦСКА), Вадим Кудако ("Северсталь"), Владислав Семин (СКА).

нападающие: Артем Федоров, Александр Хохлачев (оба – "Спартак"), Данил Юртайкин ("Локомотив"), Кирилл Семенов ("Авангард"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Владимир Ткачев ("Салават Юлаев"), Михаил Мальцев (СКА), Никита Михайлов ("Сибирь"), Александр Шаров ("Трактор"), Владимир Брюквин ("Динамо" Москва), Артем Швец-Роговой ("Витязь"), Андрей Чибисов ("Металлург"), Артем Михеев ("Ак Барс").

Тренерский штаб олимпийской сборной отправится в Словакию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.

Кубок Кауфланд состоится в Братиславе с 7 по 9 февраля 2019 года. Помимо нашей команды и хозяев турнира в турнире примет участие национальная сборная Белоруссии.

Расписание матчей олимпийской сборной России

8 февраля пятница, 20.00 (мск). Белоруссия – Россия

9 февраля, суббота, 18.00 (мск). Словакия – Россия

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