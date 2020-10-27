«Смысл проводить «Кубок Карьяла», если Россия отправляет такой состав?» Йортикка высказался о Евротуре

Бывший тренер «Амура»? Ханну Йортикка считает, что «Кубок Карьяла» теряет смысл, если сборная Россия отправляет на этап Евротура молодежный состав.

«Мне хотелось приехать в Финляндию, побывать на «Кубке Карьяла». Сейчас же не вижу в этом никакого смысла. Сейчас проведение турнира — это фарс, учитывая проблемы с коронавирусом в стране. А Россия еще и отправила такой состав, одну молодежь. Какой смысл в этом турнире?», — цитирует тренера портал Iltalehti.

«Кубок Карьяла» пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября. На сбор российской команды вызваны 27 хоккеистов.