Россия — Финляндия: смотреть матч евротура онлайн
15:00
Сегодня, 13 мая, в Праге пройдут очередные матчи чешского этапа Евротура. Сборная России сыграет против команды Финляндии, начало игры — в 17.00 по московскому времени.
Российская сборная выиграла три предыдущих этапа евротура и лидирует в этом сезоне европейского турнира. В первой встрече «Чешских игр» команда Валерия Брагина победила Швецию со счетом 6:4.
Состав сборной России на «Чешские игры» можно посмотреть здесь
Следить за матчем Россия — Финляндия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте ФХР.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю