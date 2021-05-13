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Россия — Финляндия: смотреть матч евротура онлайн

15:00
Сборная России сыграет против команды Финляндии. Фото ФХР
Сборная России сыграет против команды Финляндии. Фото ФХР
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Сегодня, 13 мая, в Праге пройдут очередные матчи чешского этапа Евротура. Сборная России сыграет против команды Финляндии, начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Российская сборная выиграла три предыдущих этапа евротура и лидирует в этом сезоне европейского турнира. В первой встрече «Чешских игр» команда Валерия Брагина победила Швецию со счетом 6:4.

Состав сборной России на «Чешские игры» можно посмотреть здесь

Следить за матчем Россия — Финляндия можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте ФХР.

Смотреть видеотрансляцию матча Россия — Финляндия

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