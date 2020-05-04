«Слован» может прекратить существование, если не найдет спонсора

«Слован» ведет активные поиски нового спонсора. Если клуб не сможет получить новые источники финансирования, то ему грозит банкротство и потеря профессионального статуса, сообщает Sport.sk.

— Мы не скрываем, что ищем стратегического партнера, который мог бы взять на себя часть затрат на функционирование клуба, — признался директор по маркетингу команды из Братиславы Милан Вайда.

За свою историю «Слован» многократно выигрывал чемпионат Словакии. В 1979 году команда выиграла чемпионат Чехословакии, впервые опередив все чешские команды.

С 2012 по 2019 годы команда выступала в КХЛ.