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Сегодня, 18:31

Словацкий клуб отчислил двух хоккеистов за серию краж и мошенничество

Клуб из чемпионата Словакии отчислил двух хоккеистов
Иван Шитик
Корреспондент

Два игрока словацкого клуба «Прешов» были отчислены из команды после того, как стало известно о совершенной ими серии краж, сообщает Sportnet.

По данным полиции, в середине января игроки несколько дней подряд заходили в магазин Tesco. Там они собирали пустые пластиковые ящики из-под пива, сложенные в алкогольном отделе, складывали их в тележку для покупок, после чего шли сдавать их в автомате для приема тары. За каждый из ящиков хоккеисты получали талоны на покупки на сумму около трех евро.

Полиция установила, что мошенниками оказались два защитника клуба хоккейной экстралиги «Прешов» — словак Ян Тявода и чех Давид Ружичка. Руководство команды немедленно расторгло с ними контракты.

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