Слепышев, Карнаухов и Окулов — в первой тройке сборной России перед матчем с Финляндией
15:25
Сборная России проводит тренировку перед стартовым матчем Кубка Карьяла против Финляндии. Встреча пройдет в Хельсинки в четверг, 7 ноября.
В среду национальная команда вышла на лед в следующих сочетаниях:
вратари Бочаров, Бобков, Самонов;
Слепышев — Карнаухов — Окулов, Блажиевский — Ожиганов;
Макеев — Кадейкин — Сошников, Черепанов — Сергеев;
Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов, Зуб — Рафиков;
Шумаков — Семенов — Жафяров, Мищенко — Шарипзянов;
Кудрявцев — Алексеев — Каюмов, Дыбленко — Фазылзянов.
Кубок Карьялы-2019. Расписание матчей сборной:
7 ноября. Финляндия — Россия (19.30 мск)
9 ноября. Швеция — Россия (14.30)
10 ноября. Россия — Чехия (14.30)
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