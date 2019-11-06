Сборная России проводит тренировку перед стартовым матчем Кубка Карьяла против Финляндии. Встреча пройдет в Хельсинки в четверг, 7 ноября.

В среду национальная команда вышла на лед в следующих сочетаниях:

вратари Бочаров, Бобков, Самонов;

Слепышев — Карнаухов — Окулов, Блажиевский — Ожиганов;

Макеев — Кадейкин — Сошников, Черепанов — Сергеев;

Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов, Зуб — Рафиков;

Шумаков — Семенов — Жафяров, Мищенко — Шарипзянов;

Кудрявцев — Алексеев — Каюмов, Дыбленко — Фазылзянов.

Кубок Карьялы-2019. Расписание матчей сборной:

7 ноября. Финляндия — Россия (19.30 мск)

9 ноября. Швеция — Россия (14.30)

10 ноября. Россия — Чехия (14.30)