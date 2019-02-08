Слепец и Денисенко тренируются с Шипачевым и Кагарлицким перед матчем со Швецией

Сборная России проводит тренировочное занятие перед матчем Евротура против Швеции.
Команда тренировалась в следующем составе:
вратари Бобков, Коновалов, Самонов;
белые Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий – Шипачев – Слепец, Денисенко;
синие Рафиков – Елесин, Шумаков – Зернов – Михеев;
красные Береглазов – Зуб, Кузьменко – Светлаков – Окулов, Алексеев;
зеленые Миронов – Мищенко, Кручинин – Кадейкин – Бурдасов;
Защитник Евгений Кулик и нападающий Анатолий Никонцев не тренировались с командой.
Вчера сборная России в вынесенном матче Шведских игр в Ярославле победила Финляндию (3:2 Б), в субботу россияне сыграют против Швеции, в воскресенье – с Чехией.
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