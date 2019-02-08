Слепец и Денисенко тренируются с Шипачевым и Кагарлицким перед матчем со Швецией

Сборная России проводит тренировочное занятие перед матчем Евротура против Швеции.

Команда тренировалась в следующем составе:

вратари Бобков, Коновалов, Самонов;

белые Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий – Шипачев – Слепец, Денисенко;

синие Рафиков – Елесин, Шумаков – Зернов – Михеев;

красные Береглазов – Зуб, Кузьменко – Светлаков – Окулов, Алексеев;

зеленые Миронов – Мищенко, Кручинин – Кадейкин – Бурдасов;

Защитник Евгений Кулик и нападающий Анатолий Никонцев не тренировались с командой.​

Вчера сборная России в вынесенном матче Шведских игр в Ярославле победила Финляндию (3:2 Б), в субботу россияне сыграют против Швеции, в воскресенье – с Чехией.