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13 февраля 2025, 20:43

Амбюль завершит карьеру в конце сезона

Руслан Минаев

Нападающий «Давоса» Андрес Амбюль объявил о завершении карьеры в конце сезона-2024/25.

«Дорогие фанаты, я уже некоторые время думаю о своем будущем. Я учился изо дня в день. Теперь я пришел к выводу, что этот сезон будет последним», — сказал Амбюль в интервью пресс-службе «Давоса».

На счету 41-летнего швейцарца 12 (1+11) очков в 43 матчах в этом сезоне. Амбюль принял участие в 19 чемпионатах мира, проведя 141 игру, что является рекордным показателем.

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Андрес Амбюль
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ХК Давос
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