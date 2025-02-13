Амбюль завершит карьеру в конце сезона

Нападающий «Давоса» Андрес Амбюль объявил о завершении карьеры в конце сезона-2024/25.

«Дорогие фанаты, я уже некоторые время думаю о своем будущем. Я учился изо дня в день. Теперь я пришел к выводу, что этот сезон будет последним», — сказал Амбюль в интервью пресс-службе «Давоса».

На счету 41-летнего швейцарца 12 (1+11) очков в 43 матчах в этом сезоне. Амбюль принял участие в 19 чемпионатах мира, проведя 141 игру, что является рекордным показателем.