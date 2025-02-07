Финляндия по буллитам обыграла Швейцарию

Финляндия в серии буллитов выиграла у Швейцарии в матче «Шведских игр» — 1:0 Б. Победный буллит на счету Хенрика Бергстрема.

После первого тура финны идут на 2-м месте в турнирной таблице с 2 очками, а швейцарцы — на 3-м (1 очко).

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швейцария — Финляндия — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Боргстрем.

Вратари: Эшлиманн — Лехтинен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (11+8+9+3) — 29 (9+11+8+1).

Судьи: Ержабек, Мейзлик.

6 февраля. Лангнау-им-Эмменталь. Ilfisstadion.