Финляндия по буллитам обыграла Швейцарию
Финляндия в серии буллитов выиграла у Швейцарии в матче «Шведских игр» — 1:0 Б. Победный буллит на счету Хенрика Бергстрема.
После первого тура финны идут на 2-м месте в турнирной таблице с 2 очками, а швейцарцы — на 3-м (1 очко).
Еврохоккейтур
Шведские игры
Швейцария — Финляндия — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Боргстрем.
Вратари: Эшлиманн — Лехтинен.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (11+8+9+3) — 29 (9+11+8+1).
Судьи: Ержабек, Мейзлик.
6 февраля. Лангнау-им-Эмменталь. Ilfisstadion.
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