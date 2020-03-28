Шведский хоккеист обвиняется в изнасиловании

Один из хоккеистов чемпионата Швеции обвиняется в изнасиловании, сообщает Expressen. В интересах следствия имя игрока пока не разглашается.

Инцидент произошел в городе Карлстад. Там базируется клуб вышей лиги чемпионата Швеции «Фэрьестад».

В воскресенье, 22 апреля, в одном из домов была устроена вечеринка. После праздника в полицию поступило сообщение, что произошло изнасилование.

Молодой человек, которого обвиняют в преступлении, был арестован. Он отрицает свою вину, хотя подтверждает, что тесно общался с девушкой, которая выдвинула обвинения.