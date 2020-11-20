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Шведские клубы получили финансовую помощь от федерации и государства

19:12
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Федерация хоккея Швеции распределила деньги, которые государство выделило на поддержку клубов, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. 10,7 миллиона евро получили команды высшей лиги (по 770 тысяч на клуб), сообщает EHC.

Команды второй лиги получили в общей сложности 3,7 миллиона (по 265 тысяч на команду).

По 300 тысяч получила каждая команда из женской лиги.

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