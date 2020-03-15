Шведская хоккейная лига потребовала у федерации остановить сезон

Руководство шведской хоккейной лиги и клубы обратились к Ассоциации хоккея Швеции с требованием немедленно завершить текущий сезон из-за коронавируса, сообщает Expressen.

12 марта в лиге состоялись заключительные матчи регулярного сезона, 24 марта должен был стартовать плей-офф. Ранее лига намеревалась сдвинуть решающую часть чемпионата на более поздние сроки.

В пресс-релизе, опубликованном лигой, говорится о единогласном решении всех 14 команд остановить хоккейные матчи, не доигрывать сезон в будущем и не определять чемпиона.

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