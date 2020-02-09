Швеция выиграла домашний этап Евротура

Сборная Швеции выиграла заключительный матч третьего этапа Евротура. Шведы переиграли Финляндию со счетом 5:1.

Таким образом, Швеция одержала победы во всех трех матчах и выиграла домашний этап Еврохоккейтура.

Хоккей

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция — Финляндия — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лин. Юханссон — 1 (Теммернес), 2:42 — 1:0. Фагемо — 2 (бол., Бенгтссон, Нильссон), 8:37 — 2:0. Зор — 2 (Пудас, Страндберг), 15:43 — 3:0. Й. Мустонен — 1 (Койвисто, Меларт), 19:52 — 3:1. Эверберг — 1 (Фагемо, Хендемарк), 36:14 — 4:1. Лин. Юханссон — 2 (п.в., Пудас, Броме), 58:48 — 5:1.

Вратари: Хелльберг — Туохимаа (50:40 — 52:32, 58:20 — 58:48).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 20 (5+4+11) — 28 (8+9+11).

Судьи: Наумов, Юдаков.

9 февраля. Стокгольм. Ericsson Globe.