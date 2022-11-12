Швеция в овертайме победила Швейцарию на Кубке Карьяла

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Швеция в овертайме победила Швейцарию на Кубке Карьяла — первом этапе Евротура. Шведская команда выиграла со счетом 3:2.

Напомним, что в другом матче 12 ноября играют команды Финляндии и Чехии.

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Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Швеция — Швейцария — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Петерссон — 4 (П. Линдхольм, Бреннстрем), 6:31 — 1:0. Риат — 1 (бол., Мой, Алатало), 34:34 — 1:1. Дален — 1 (Селльгрен, Юханссон), 47:33 — 2:1. Геринг — 1 (Хофманн, Сентелер), 53:35 — 2:2. Дален — 2 (бол., Петерссон, Перссон), 61:05 — 3:2.

Вратари: Лассинантти — Эшлиманн.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (11+4+8+1) — 20 (5+7+8+0).

Судьи: Викман, Салонен.

12 ноября. Турку. Turkuhalli (Elysee Arena).