Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 00:36

Швеция переиграла Швейцарию на Швейцарских играх

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Швеция переиграло Швейцарию в матче Швейцарских игр в Еврохоккейтуре — 4:1.

Во втором периоде шведы дважды реализовали большинство — отличились Якоб Де ла Росе и Лукас Валльмарк, а также голами отметились Себастьян Хартманн (в равных составах) Матиас Броме (в меньшинстве). Гол швейцарской команды на счету Дарио Симиона.

Швеция с 3 очками лидирует в турнирной таблице, опережая Чехию по разнице голов. Швейцария — последняя.

Еврохоккейтур

Швейцарские игры

Швеция — Швейцария — 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Голы: Де ла Росе — 1 (бол., Валльмарк), 26:30 — 1:0. Валльмарк — 1 (бол., Сандин), 31:53 — 2:0. Хартманн — 1 (Оскарсон), 32:10 — 3:0. Броме — 1 (мен., Олофссон), 37:23 — 4:0. Симион — 2 (Егер), 55:09 — 4:1.

Вратари: Йоханссон — Шарлен.

Штраф: 10 — 37.

Броски: 24 (11+12+1) — 32 (6+12+14).

Судьи: Вуоренхеймо, Каукокари.

12 декабря. Фрибург. BCF Arena.

Хоккей
Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Читайте также
Подносова назвала сотрудничество судей СНГ механизмом улучшения качества правосудия
Экс-губернатора Рязанской области Любимова арестовали по делу о взятке
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Власти ФРГ призвали немцев быть готовыми к блэкаутам и запастись едой
Популярное видео
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Куляш — о 12-матчевой дисквалификации в Румынии: «Судья сзади подъехал и с кулака мне в печень ударил»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости