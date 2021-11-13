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Швеция — Россия: прямая трансляция матча Кубка Карьяла

13:00
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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13 ноября в Хельсинки (Финляндия) сборная России сыграет с Швецией в матче Кубка Карьяла-2021. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Она начнется в 14.50.

Ранее, 11 ноября, россияне уступили финнам со счетом 0:3.

Кубок Карьяла, расписание матчей 13 ноября. Швеция сыграет с Россией, Финляндия — Чехия

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