13 ноября в Хельсинки (Финляндия) сборная России сыграет с Швецией в матче Кубка Карьяла-2021. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Она начнется в 14.50.

Ранее, 11 ноября, россияне уступили финнам со счетом 0:3.

Кубок Карьяла, расписание матчей 13 ноября. Швеция сыграет с Россией, Финляндия — Чехия