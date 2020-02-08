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Швеция — Россия: сборная пропустила на первой минуте во втором матче подряд

18:36
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Сборная Швеции открыла счет в матче Шведских игр против России уже на первой минуте встречи.

Россияне пропустили в стартовые 60 секунд во второй встрече подряд.

В четверг Россия проиграла Финляндии (0:3), пропустив все три шайбы в первые 7 минут матча. В воротах россиян был Тимур Билялов, который отразил 4 броска из 7.

После третьей шайбы Билялова заменили на Александра Самонова (21 отраженный бросок), который вышел сегодня в стартовом составе.

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