Сборная Швеции открыла счет в матче Шведских игр против России уже на первой минуте встречи.

Россияне пропустили в стартовые 60 секунд во второй встрече подряд.

В четверг Россия проиграла Финляндии (0:3), пропустив все три шайбы в первые 7 минут матча. В воротах россиян был Тимур Билялов, который отразил 4 броска из 7.

После третьей шайбы Билялова заменили на Александра Самонова (21 отраженный бросок), который вышел сегодня в стартовом составе.