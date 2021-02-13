Россия победила Швецию по буллитам на Евротуре
Сборная России провела второй матч на Шведских хоккейных играх. Команда Игоря Ларионова встречалась с хозяевами третьего этапа Евротура — сборной Швеции.
Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В дополнительное время команды не выявили победителя, хотя шведы имели шанс поиграть в большинстве.
В серии буллитов российский голкипер Александр Самонов отразил все пять бросков соперников. У россиян победный бросок на счету нападающего Владимира Бутузова.
Российкая команда лидирует в турнирной таблице, набрав 5 очков.
Хоккей
Еврохоккейтур
Шведские игры
Швеция — Россия — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Петтерссон — 2 (Хольмберг, Викстен), 26:10 — 1:0. Моисеев — 1 (Чибриков, Шмелев), 36:42 — 1:1.
Победный буллит: Бутузов.
Вратари: Фаст — Самонов.
Штраф: 16 — 8.
Броски: 30 (10+14+3+3) — 20 (1+12+6+1).
Судьи: Хольм, Шеквист.
13 февраля. Мальме. «Мальме Арена».
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