Россия победила Швецию по буллитам на Евротуре

Сборная России провела второй матч на Шведских хоккейных играх. Команда Игоря Ларионова встречалась с хозяевами третьего этапа Евротура — сборной Швеции.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В дополнительное время команды не выявили победителя, хотя шведы имели шанс поиграть в большинстве.

В серии буллитов российский голкипер Александр Самонов отразил все пять бросков соперников. У россиян победный бросок на счету нападающего Владимира Бутузова.

Российкая команда лидирует в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Хоккей

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция — Россия — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Петтерссон — 2 (Хольмберг, Викстен), 26:10 — 1:0. Моисеев — 1 (Чибриков, Шмелев), 36:42 — 1:1.

Победный буллит: Бутузов.

Вратари: Фаст — Самонов.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 30 (10+14+3+3) — 20 (1+12+6+1).

Судьи: Хольм, Шеквист.

13 февраля. Мальме. «Мальме Арена».