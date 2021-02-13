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Россия победила Швецию по буллитам на Евротуре

20:26
13 февраля. Мальме. Швеция — Россия. Фото Reuters
13 февраля. Мальме. Швеция — Россия. Фото Reuters
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Сборная России провела второй матч на Шведских хоккейных играх. Команда Игоря Ларионова встречалась с хозяевами третьего этапа Евротура — сборной Швеции.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. В дополнительное время команды не выявили победителя, хотя шведы имели шанс поиграть в большинстве.

В серии буллитов российский голкипер Александр Самонов отразил все пять бросков соперников. У россиян победный бросок на счету нападающего Владимира Бутузова.

Российкая команда лидирует в турнирной таблице, набрав 5 очков.

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Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция — Россия — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Петтерссон — 2 (Хольмберг, Викстен), 26:10 — 1:0. Моисеев — 1 (Чибриков, Шмелев), 36:42 — 1:1.

Победный буллит: Бутузов.

Вратари: Фаст — Самонов.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 30 (10+14+3+3) — 20 (1+12+6+1).

Судьи: Хольм, Шеквист.

13 февраля. Мальме. «Мальме Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/europe/2020-2021/

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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