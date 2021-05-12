Дубли Бурдасова и Каменева принесли сборной России победу над Швецией в матче Евротура

Сборная России с победы начала заключительный этап Евротура. В стартовом матче Чешских игр российская команда победила Швецию со счетом 5:4.

Дубли в составе российской команды оформили нападающие Антон Бурдасов и Владислав Каменев. По голу забили защитник Игорь Ожиганов, а также форвард Артем Галиев.

Ворота сборной России защищал голкипер Александр Самонов.

Россия досрочно обеспечила себе победу на Евротуре.

Хоккей

Еврохоккейтур

Чешские игры

Швеция — Россия — 4:6 (1:1, 1:3, 2:2)

Голы: Линдберг — 3 (Линдхольм, Лев), 8:11 — 1:0. Ожиганов — 1 (Швец-Роговой, Каменев), 13:54 — 1:1. Бурдасов — 2, 21:29 — 1:2. Галимов — 1 (бол., Окулов, Слепышев), 22:57 — 1:3. Фреден — 2 (Берггрен, Лев), 31:31 — 2:3. Бурдасов — 3 (Ожиганов, Подколзин), 37:15 — 2:4. Каменев — 1, 46:25 — 2:5. Холландер — 2 (Расмуссен, Кемпе), 47:29 — 3:5. Пудас — 1 (Пилут, Фриберг), 48:01 — 4:5. Каменев — 2 (п.в.), 59:41 — 4:6.

Вратари: Рейдеборн (59:00) — Самонов.

Броски: 21 (6+7+8) — 20 (7+9+4).

Штраф: 14 — 10.

Судьи: Пешина, Шиндел.

12 мая. Прага. o2 Arena.