Дебютный гол Мичкова не спас Россию от поражения в матче со Швецией на Кубке Карьяла
Сборная России потерпела второе поражение на Кубке Карьяла. Российская команда на этот раз уступила команде Швеции со счетом 2:4.
В составе сборной России дебютный гол забил нападающий Матвей Мичков. Он стал самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею.
Отдельно стоит отметить, как нападающему удалось отличиться: он забил эффектный лакросс-гол.
Вторую шайбу в составе российской команды забил нападающий Артем Галимов.
В заключительном матче финского этапа Евротура Россия сыграет против команды Чехии.
Хоккей
Еврохоккейтур
Кубок Карьяла
Швеция — Россия — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Бенгтссон — 2 (Ф. Олофссон, Юос), 18:56 — 1:0. Мичков — 1 (Мухамадуллин, Галимов), 21:17 — 1:1. Клингберг — 2 (Шелин, Броме), 23:42 — 2:1. Галимов — 1 (Телегин, Коромыслов), 24:07 — 2:2. Ландер — 1 (Ханссон, Шелин), 34:28 — 3:2. Клингберг — 3 (Ландер, Броме), 46:53 — 4:2.
Вратари: Линдвалл — Аскаров.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 27 (12+9+6) — 16 (5+7+4).
13 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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