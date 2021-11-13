Дебютный гол Мичкова не спас Россию от поражения в матче со Швецией на Кубке Карьяла

Сборная России потерпела второе поражение на Кубке Карьяла. Российская команда на этот раз уступила команде Швеции со счетом 2:4.

В составе сборной России дебютный гол забил нападающий Матвей Мичков. Он стал самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею.

Отдельно стоит отметить, как нападающему удалось отличиться: он забил эффектный лакросс-гол.

Вторую шайбу в составе российской команды забил нападающий Артем Галимов.

В заключительном матче финского этапа Евротура Россия сыграет против команды Чехии.

Хоккей

Еврохоккейтур

Кубок Карьяла

Швеция — Россия — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Бенгтссон — 2 (Ф. Олофссон, Юос), 18:56 — 1:0. Мичков — 1 (Мухамадуллин, Галимов), 21:17 — 1:1. Клингберг — 2 (Шелин, Броме), 23:42 — 2:1. Галимов — 1 (Телегин, Коромыслов), 24:07 — 2:2. Ландер — 1 (Ханссон, Шелин), 34:28 — 3:2. Клингберг — 3 (Ландер, Броме), 46:53 — 4:2.

Вратари: Линдвалл — Аскаров.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (12+9+6) — 16 (5+7+4).

13 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».