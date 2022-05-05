Швеция проиграла Чехии в первом матче на домашнем этапе Евротура

Сборная Швеции по хоккею проиграла Чехии в первом матче на домашнем этапе Евротура — 1:2.

Единственную шайбу шведов забросил Линус Карлссон, у чехов отличились Давид Скленичка и Якуб Врана.

В первом матче на турнире, который также состоялся сегодня, 5 мая, сборная Швейцарии победила Финляндию (3:2).

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Чехия — Швеция — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Скленичка — 4 (Странски), 33:22 — 1:0. Врана — 1 (бол., Странски, Крейчи), 58:27 — 2:0. Карлссон — 2 (Бенгтссон, Пудас), 59:41 — 2:1.

Вратари: Лангхамер — Хелльберг.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 15 (7+4+4) — 37 (11+8+18).

Судьи: Викман, Хейккинен.

5 мая. Стокгольм. Avicii Arena.