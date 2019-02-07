Шипачев - в первом звене, Коновалов - в воротах на матч России с Финляндией

Стал известен состав сборной России на вынесенный матч Евротура против Финляндии. Место в воротах команды займет 20-летний игрок "Локомотива" Илья Коновалов.
Полностью состав выглядит так:
Коновалов, Арзамасцев - Василевский, Кагарлицкий - Шипачев - Никонцев;
Рафиков - Елесин, Шумаков - Зернов - Михеев;
Береглазов - Зуб, Кузьменко - Светлаков - Окулов;
Миронов - Кулик, Денисенко - Кадейкин - Бурдасов; Алексеев.
Игра состоится в Ярославле в 19.30 по московскому времени. Турнир пройдет с 7 по 10 февраля.
Есть состав на матч!– Хоккей России (@russiahockey) 7 февраля 2019 г.
Шведские хоккейные игры, 🇷🇺 VS 🇫🇮
Стартовое вбрасывание в 19:30 по мск: https://t.co/ZjJLUgu0SW pic.twitter.com/8p9eIt7S4F
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