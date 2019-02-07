Шипачев - в первом звене, Коновалов - в воротах на матч России с Финляндией

Стал известен состав сборной России на вынесенный матч Евротура против Финляндии. Место в воротах команды займет 20-летний игрок "Локомотива" Илья Коновалов.

Полностью состав выглядит так:

Коновалов, Арзамасцев - Василевский, Кагарлицкий - Шипачев - Никонцев;

Рафиков - Елесин, Шумаков - Зернов - Михеев;

Береглазов - Зуб, Кузьменко - Светлаков - Окулов;

Миронов - Кулик, Денисенко - Кадейкин - Бурдасов; Алексеев.

Игра состоится в Ярославле в 19.30 по московскому времени. Турнир пройдет с 7 по 10 февраля.