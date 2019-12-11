Шипачев, Григоренко и Капризов наигрываются в первой тройке на Кубок Первого канала
11:36
Сборная России готовится к домашнему этапу Евротура — Кубку Первого канала. Стали известны сочетания звеньев, которые наигрываются на тренировках.
Первая пятерка: Григоренко — Шипачев — Капризов, Нестеров — Войнов;
Вторая пятерка: Кузьменко — Ткачев — Бурдасов, Рафиков — Ожиганов;
Третья пятерка: Барабанов — Семенов — Жафяров, Миронов — Марченко;
Четвертая пятерка: Слепышев — Карнаухов — Кетов, Лямкин — Сергеев;
Пятое сочетание: Ткачев — Якимов — Сошников, Дронов.
Вратари: Самонов, Сорокин, Билялов.
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