Шипачев, Григоренко и Капризов наигрываются в первой тройке на Кубок Первого канала

Сборная России готовится к домашнему этапу Евротура — Кубку Первого канала. Стали известны сочетания звеньев, которые наигрываются на тренировках.

Первая пятерка: Григоренко — Шипачев — Капризов, Нестеров — Войнов;

Вторая пятерка: Кузьменко — Ткачев — Бурдасов, Рафиков — Ожиганов;

Третья пятерка: Барабанов — Семенов — Жафяров, Миронов — Марченко;

Четвертая пятерка: Слепышев — Карнаухов — Кетов, Лямкин — Сергеев;

Пятое сочетание: Ткачев — Якимов — Сошников, Дронов.

Вратари: Самонов, Сорокин, Билялов.

Сборная России по хоккею: результаты матчей, состав, новости и материалы