Шесть хоккеистов из КХЛ сыграют за Чехию на третьем этапе Евротура

В рамках третьего этапа Евротура сборная Чехии сыграет все матчи в Стокгольме с командами Швеции (6 февраля), Финляндии (8 февраля) и России (9 февраля). Стал известен состав команды на эти встреич, сообщает официальный сайт КХЛ.

Вратари: Роман Вилл («Регле»), Доминик Фурх («Эребру»);

Защитники: Якуб Ержабек («Витязь»), Либор Шулак («КооКоо»), Давид Скленичка («Йокерит»), Михал Моравчик («Литвинов»), Якуб Крейчик («Кярпят»), Войтех Мозик («Ферьестад»), Лукаш Клок, Давид Немечек (оба — «Лукко»), Давид Мусил («Оцеларжи»), Ян Коштялек («Спарта»);

Нападающие: Ян Коварж («Цуг»), Мартин Затевич («Комета»), Радан Ленц («Либерец»), Томаш Гика («Трактор»), Робин Ганзл («Спартак»), Томаш Филиппи («Металлург»), Гинек Зогорна («Амур»), Радим Зогорна («Млада Болеслав»), Михал Ржепик («Спарта»), Якуб Флек («Энергия»), Матей Странски, Михал Коваржчик (оба — «Оцеларжи»).