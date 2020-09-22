Сергей Ласьков: «Думаю, в этом году этапы Евротура точно не состоятся»

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков считает, что в этом году не будет Евротура из-за коронавируса. По его мнению, Кубок Карьяла и Кубок Первого канала не состоятся.

— Я понимаю, когда переносят матчи иностранных клубов вроде «Йокерита» и «Барыса», — цитируют «Известия» Ласькова. — Когда есть проблемы с законодательствами их стран, встречи можно перенести. А когда это происходит внутри нашей страны, если у команд есть резерв из клубов ВХЛ и МХЛ, то должен быть подход, который мы сами прописали в регламенте. Пока все матчи перенесены. Я думаю, они все будут доиграны с точки зрения спортивной составляющей. Потому что, я думаю, этапы Евротура, конечно, «немножко» не состоятся.

— Немножко — в смысле не все этапы состоятся или вообще Евротур придется отменять?

— Я думаю, в этом году точно не состоятся. Пока не произойдет чуда.

— Имеете в виду календарный 2020 год, то есть Кубок Карьяла и Кубок Первого канала?

— Да. Ну а чемпионат всё равно будет интересный. Все в одинаковой ситуации. И тут всё зависит от работы менеджеров, внутренней администрации клуба, от самих игроков и их заряженности. По крайней мере, это уже интересно.