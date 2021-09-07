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Сергей Костицын продолжит карьеру в Европе

18:13
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Белорусский форвард Сергей Костицын продолжит карьеру в Европе.

Хоккеист принял заманчивое ХК «Чиксереда», выступающего одновременно в двух лигах: эрсте-лиге и внутреннем чемпионате Румынии, сообщает Telegram-канал «Хоккейная Варка».

Напомним, что летом 34-летний Сергей Костицын заработал 5 (4+1) баллов в 7 встречах Кубка Салея в «Шахтере» из Солигорска, однако после турнира покинул стан «горняков».

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Иван Шитик все материалы автора

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