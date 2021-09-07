Белорусский форвард Сергей Костицын продолжит карьеру в Европе.

Хоккеист принял заманчивое ХК «Чиксереда», выступающего одновременно в двух лигах: эрсте-лиге и внутреннем чемпионате Румынии, сообщает Telegram-канал «Хоккейная Варка».

Напомним, что летом 34-летний Сергей Костицын заработал 5 (4+1) баллов в 7 встречах Кубка Салея в «Шахтере» из Солигорска, однако после турнира покинул стан «горняков».