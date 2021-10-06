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Сергей Костицын снова остался без клуба

Белорусский нападающий с опытом игры в НХЛ Сергей Костицын не смог закрепиться в команде из Румынии
18:50
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Известный белорусский форвард Сергей Костицын покинул румынскую «Чиксереду», сообщает Telegram-канал «Белорусский хоккей».

Также покинул команду и главный тренер Магнус Сундквист.

Всего 34-летний Костицын провел за «Чиксереду» 9 игр и набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, что летом Сергей Костицын заработал 5 (4+1) баллов в 7 встречах Кубка Салея в «Шахтере» из Солигорска, однако после турнира покинул стан «горняков».

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Иван Шитик все материалы автора

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