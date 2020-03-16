Серебряный и бронзовые призеры чемпионата Словакии вернут медали в знак протеста

Серебряный призер чемпионата Словакии братиславский «Слован» и бронзовый медалист «Кошице» приняли решение отправить врученные им медали обратно в лигу. Поводом для такого решения стало присуждение титула чемпиона команде «Банска-Быстрица», хотя чемпионат не был доигран из-за коронавируса, сообщает Aktu?ln?.cz.

— Менеджмент и игроки «Кошице» единодушно согласились вернуть присланные вами бронзовые медали. Мы считаем ситуацию беспрецедентной и считаем, что решение было принято несправедливо, — говорится в письме на имя главы словацкой лиги Рихарда Линтнера.

«Слован» также заявил, что не позволил бы публично вручать своим игрокам серебряные медали.

По итогам 55 матчей клуб «Банска-Быстрица» набрал 120 очков, у «Слована» — 108, у «Кошице» — 106.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: более 6,5 тысяч больных скончались, 75 тысяч пациентов выздоровели.

В России зарегистрировали 93 случая заражения коронавирусом, 86 из них — завозные, сообщила в понедельник вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.