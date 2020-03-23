Семь хоккеистов белорусского клуба дисквалифицированы на год за договорной матч. Им обещали от 7 до 15 тысяч долларов

Дисциплинарный комитет белорусской федерации хоккея вынес решения по делу о договорном матче, в котором засветились игроки «Динамо-Молодечно», сообщает сайт Федерации хоккея Белоруссии.

«В Представлении СК указано, что по результатам расследования спортсменам команды «Динамо-Молодечно» предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса, согласно которому Иванов А.М., Шелег С.И., Лисичкин В.И. приняли решение за незаконное вознаграждение оказать противоправное влияние на результаты матча «Динамо-Молодечно» — «Могилев», обеспечив поражение представляемой ими команды. Стремясь гарантировать наступление оговоренного результата, Лисички В.И. и Шелег С.И. вовлекли в совершение противоправных действий Кучкина С.А., Боярчука П.В. и Сырея А.А.

В свою очередь Сырей А.А. вовлек в преступный сговор Устиненко П.Л., а также узнал от своих знакомых об их готовности после обеспечения поражения команды «Динамо-Молодечно» в игре против команды «Могилев» передать, в зависимости от достигнутых выигрышей по ставкам, от 500 000 до 1 000 000 российских рублей (примерно от семи до пятнадцати тысяч долларов) для распределения между участвующими в противоправном сговоре игроками.

Иванов А.М., Устиненко Н.Л., Сырей А.А., Шелег С.И., Кучкин С.А., Боярчук П.В. и Лисичкин В.И., действуя из описанных корыстных побуждений, обеспечили поражение представляемой ими команды «Динамо-Молодечно» в состоявшемся 12.11.2019 матче против команды «Могилев» со счетом 5:6.

Все перечисленные лица признали свою вину в совершении преступления, раскаялись в содеянном.

Также в ходе следствия было установлено, что тренер команды «Динамо-Молодечно» Кривошлык И.А. лично и через третьих лиц в период с августа по ноябрь 2019 г. сделал более 20 ставок на матчи Кубка и чемпионата Белорусии с участием молодеченцев.

Помимо сведений, ставших основанием для предъявления обвинений, установлено, что непосредственно в день игры о договорном характере матча узнали спортсмены Амброжейчик Д.И., Феоктистов Н.Д. и Волков А.Л., которые отказались от личного участия совершении преступления, однако не сообщили о готовящихся противоправных действиях руководству клуба и ФХБ.

Рассмотрев все обстоятельства дела и выслушав разъяснения следователя СК и представителей клуба, в соответствии с Дисциплинарным кодексом ФХБ Дисциплинарный комитет вынес следующие решения:

Аннулировать результат матча и засчитать команде «Динамо-Молодечно» техническое поражение.

Наложить дисциплинарный штраф в размере 300 базовых величин на хоккеиста команды «Динамо-Молодечно» Иванова А.М.

Наложить дисциплинарный штраф в размере 300 базовых величин на хоккеистов команды «Динамо-Молодечно» Устиненко Н.Л., Сырея А.А., Шелега С.И., Кучкина С.А., Боярчука П.В., Лисичкина В.И.

За участие в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари (ставок) на результаты матчей представляемой команды наложить дисциплинарный штраф в размере 300 базовых величин на тренера команды «Динамо-Молодечно» Кривошлыка И.А.

За корыстные действия группой лиц по предварительному сговору для обеспечения поражения представляемой команды «Динамо-Молодечно» в дополнение к дисциплинарному штрафу наложить спортивную дисквалификацию на период с 23.03.2020 по 31.05.2021 на следующих хоккеистов: Иванова А.М., Устиненко Н.Л., Сырея А.А., Шелега С.И., Кучкина С.А., Боярчука П.В., Лисичкина В.И.

Наложить на тренера Кривошлыка И.А. спортивную дисквалификацию бессрочно.

Наложить дисциплинарный штраф в размере 50 базовых величин на хоккеистов команды «Динамо-Молодечно» Амброжейчика Д.И., Феоктистова Н.Д., Волкова А.Л.», — говорится в пресс-релизе ФХБ.