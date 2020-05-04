Селянне и Койву попали в «пятерку мечты» сборной Финляндии по версии ИИХФ
08:13
Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной Финляндии.
Место в воротах было отдано Пекке Ринне. Пару защитников составили Теппо Нумминен и Киммо Тимонен.
В тройке нападения в роли центрфорварда оказался Саку Койву, по краям его поддерживают Яри Курри и Теему Селянне.
Во вторую символическаую команду попали: Микка Кипрусофф, Петтери Нуммелин — Раймо Хелминен, Вилле Пелтонен — Микаэль Гранлунд — Йере Лехтинен.