Селянне и Койву попали в «пятерку мечты» сборной Финляндии по версии ИИХФ

Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной Финляндии.

Место в воротах было отдано Пекке Ринне. Пару защитников составили Теппо Нумминен и Киммо Тимонен.

В тройке нападения в роли центрфорварда оказался Саку Койву, по краям его поддерживают Яри Курри и Теему Селянне.

Во вторую символическаую команду попали: Микка Кипрусофф, Петтери Нуммелин — Раймо Хелминен, Вилле Пелтонен — Микаэль Гранлунд — Йере Лехтинен.