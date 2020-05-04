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Селянне и Койву попали в «пятерку мечты» сборной Финляндии по версии ИИХФ

08:13
Теему Селянне и Саку Койву. Фото iihf.com.
Теему Селянне и Саку Койву. Фото iihf.com.
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Официальный сайт ИИХФ составил символическую пятерку игроков для сборной Финляндии.

Место в воротах было отдано Пекке Ринне. Пару защитников составили Теппо Нумминен и Киммо Тимонен.

В тройке нападения в роли центрфорварда оказался Саку Койву, по краям его поддерживают Яри Курри и Теему Селянне.

Во вторую символическаую команду попали: Микка Кипрусофф, Петтери Нуммелин — Раймо Хелминен, Вилле Пелтонен — Микаэль Гранлунд — Йере Лехтинен.

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