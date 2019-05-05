Сборная Швеции обыграла Финляндию​ (2:1) в матче Чешских игр в рамках Еврохоккейтура. В составе победителей отличились нападающие Деннис Расмуссен и Элиас Линдхольм.

Швеция поднялась на третье место в общем зачете Евротура с 17 очками после 12 игр. Финны остались на второй строчке – 19 баллов в 12 матчах, а сборная России с 19 очками занимает первое место и обходит Финляндию по дополнительным показателям.

Сегодня, 5 мая, россияне сыграют с Чехией, начало – в 19.00 (мск).

Еврохоккейтур

Чешские игры

"Швеция" – "Финляндия" – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Савинайнен – 1 (бол., Какко, Иломяки), 5:12 – 0:1. Расмуссен – 1 (Крюгер, Ведин), 8:07 – 1:1. Линдхольм – 1 (бол., Хернквист, Э. Петтерссон), 12:24 – 2:1.

Вратари: Маркстрем (Энрот, 39:23) – Ланкинен.

Штраф: 14 – 14.

Броски: 30 (10+10+10) – 32 (13+11+8).

Судьи: Годек, Ержабек.

5 мая. Unknown.