Сборная России во второй раз подряд проиграла Швейцарии в рамках Еврочелленджа

Сборная России 1 мая в матче Еврочелленджа проиграла Швейцарии — 0:1. Автором единственной шайбы стал защитник Фабиан Хельднер.

Шатаут оформил швейцарский голкипер Йорен ван Поттельберге, который совершил 28 сейвов. Ворота сборной России защищал Иван Федотов, который отразил 20 бросков из 21.

Таким образом, подопечные Валерия Брагина проиграли швейцарцам во второй раз за два дня. Вчера, 30 апреля сборная России уступила команде Патрика Фишера со счетом 1:3.

Хоккей

Товарищеские матчи

Еврочеллендж

Швейцария — Россия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Хельднер — 1 (Фрик), 33:14 — 1:0.

Вратари: ван Поттельберге — Федотов (59:00).

Судьи: Моллар, Черриг.

1 мая. Биль. Tissot Arena.