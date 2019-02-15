Сборная России в преддверии ЧМ-2019 сыграет с Швейцарией, Латвией и Францией

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в Словакии, 18 и 20 апреля проведет две игры Еврочелленджа против команды Швейцарии, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
В апреле 2019 года также состоятся четыре выездных матча Еврочелленджа – по два против Франции и Латвии.
Напомним, что ЧМ-2019 пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 25 мая.
🥅 В рамках подготовки к чемпионату мира наша сборная 18 и 20 апреля проведёт две игры Еврочелленджа против команды Швейцарии. Обе пройдут на арене "Шайба" в Сочи pic.twitter.com/meN7KBP6kh– Хоккей России (@russiahockey) 15 февраля 2019 г.
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