Сборная России тренировалась перед матчем со Швецией без Хуснутдинова

Сборная России провела тренировку на льду «Мальме Арены» перед матчем Шведских игр против сборной Швеции, сообщает официальный сайт ФХР. В занятии приняли участие все игроки, за исключением получившего травму Марата Хуснутдинова.

Вратари: Самонов, Тарасов, Аскаров;

Белые: Алексеев — Минулин, Чехович — Соркин — Жафяров;

Синие: Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский — Коваленко;

Красные: Кирсанов — Журавлев, Кравцов — Моисеев — Шмелев;

Зеленые: Мисюль — Мухамадуллин, Грошев — Бардаков — Подколзин;

Черные: Чистяков — Ибрагимов, Рубцов — Чибриков.

Игра Швеция — Россия состоится 13 февраля, начало — в 18.00 по московскому времени. В стартовом матче Шведских игр россияне победили Финляндию (3:2).