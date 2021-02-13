Сборная России тренировалась перед матчем со Швецией без Хуснутдинова
Сборная России провела тренировку на льду «Мальме Арены» перед матчем Шведских игр против сборной Швеции, сообщает официальный сайт ФХР. В занятии приняли участие все игроки, за исключением получившего травму Марата Хуснутдинова.
Вратари: Самонов, Тарасов, Аскаров;
Белые: Алексеев — Минулин, Чехович — Соркин — Жафяров;
Синие: Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский — Коваленко;
Красные: Кирсанов — Журавлев, Кравцов — Моисеев — Шмелев;
Зеленые: Мисюль — Мухамадуллин, Грошев — Бардаков — Подколзин;
Черные: Чистяков — Ибрагимов, Рубцов — Чибриков.
Игра Швеция — Россия состоится 13 февраля, начало — в 18.00 по московскому времени. В стартовом матче Шведских игр россияне победили Финляндию (3:2).
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