Сборная России сыграет со Швецией в Ярославле

Вынесенный матч Еврохоккейтура между Россией и Швецией пройдет в Ярославле, сообщается на официальном сайте ФХР.

Матч состоится 30 апреля на арене «Локомотива».

— Выбор арены для домашнего матча сборной России обусловлен статусом Ярославской области как одного из ведущих хоккейных регионов Российской Федерации, наличием площадки для проведения соревнований высокого международного уровня, положительным опытом проведения игр национальной сборной, а также всесторонней поддержкой администрации Ярославской области в части подготовки и проведения матча, — говорится на сайте ФХР.